Um die Frauenquote brauchen sich die Gäste nicht zu sorgen, als Stargäste hat der Sängerbund in diesem Jahr "Die Li(e)derspenstigen" engagiert und verspricht "ein unvergessliches Erlebnis".

Das Konzert findet statt am Samstag, 21. Oktober, ab 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Vereinsleitung des Sängerbunds Tieringen sucht nach neuen Sängern. Das Proben ist am Freitagabend. Gesucht sind Männer jeglichen Alters für den Männerchor. Notenkenntnisse und Chor-Erfahrung sind zwar hilfreich, aber keineswegs Voraussetzung. Die Männer üben immer am Freitagabend ab 20 Uhr, im Probenraum in der Tieringer Schule.