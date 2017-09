Anzeige Die Jahrhunderte alte Tradition lebt weiter

Ihre Ursprünge dürfte die Kirchweih in einem heidnischen Fruchtbarkeitsfest haben, das nach der Christianisierung Europas von der Kirche mit einer neuen Bedeutung versehen wurde. Im Mittelalter zählte sie zum Brauchtum des südwestdeutschen Raums, und die Vorfahren der heutigen Donauschwaben, die im 18. Jahrhundert nach Ungarn, ins Banat, die Batschka und andere Gebiete im Südosten der Donaumonarchie auswanderten, nahmen dieses Brauchtum auf ihre drei großen "Schwabenzüge" mit. Von dort brachten es die Donauschwaben, als sie nach dem Zweiten Weltkrieg aus Südosteuropa vertrieben wurden, wie in ihre südwestdeutsche "Urheimat" mit – dort war die Kirchweih meistenteils in Vergessenheit geraten. Auch mehr als sechs Jahrzehnte nach dem Kriegsende halten sie diese Tradition lebendig – in Albstadt ebenso wie in anderen Orten Baden-Württembergs.

Die Kirchweih der Albstädter Donauschwaben beginnt am Samstag, 23. September, um 19.30 Uhr mit dem Einmarsch der Tanz- und Trachtengruppen, was immer ein prächtiges Bild abgibt. Geöffnet wird der Saal bereits um 19 Uhr.

Ortsvorsitzender Horst Zimmermann begrüßt die Gäste, bevor Dekan Anton Bock eine Andacht feiert. Danach gehört die Bühne den Tanzgruppen. Freuen dürfen sich die Besucher schon jetzt auf den Auftritt der Tanzgruppen aus Albstadt, Ulm und Gomaringen. Danach spielt die Blaskapelle "Darowaer Dorfschwaben" für alle zum Tanz auf. Dass die Donauschwaben mit leckeren Spezialitäten und einer großen Auswahl an Getränken aufwarten: selbstredend. Wer einen Kuchen spenden möchte, kann dies unter Telefon 07432/ 13 04 275 anmelden.