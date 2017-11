Anzeige Die "Familie Zollernalb" ist bunt und vielseitig

Die Veranstaltung, die zuletzt vor zwei Jahren stattgefunden hat, steht in diesem Jahr unter einem besonderen Vorzeichen: Die Lebenshilfe Zollernalb feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Seit einem halben Jahrhundert ist die Lebenshilfe auf der Zol­lernalb Ansprechpartner rund um die Themen Behinderung, Teilhabe und Inklusion. Für Menschen jeden Alters gibt es ein vielseitiges Angebot zu den Themen Beratung, Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung sowie Freizeitgestaltung, Assistenz und Wohnen.

Mehr als 600 Menschen mit Handicap arbeiten in den Werkstätten und Betrieben der Lebenshilfe oder besuchen eine Förder-, Betreuungs- oder Senioreneinrichtung. In der Summe wirken mehr als 1000 Menschen in der Lebenshilfe Zollernalb zusammen und leisten so ihren Beitrag dazu, dass der Landkreis auch für Menschen mit Beeinträchtigungen eine lebenswerte Heimat ist und bleibt. Aus den ehemaligen Werkstätten haben sich an den Standorten Balingen, Bisingen, Albstadt-Ebingen und Albstadt-Lautlingen moderne Betriebe mit ganz unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten und Kompetenzen entwickelt.

Mit der Veranstaltung möchten die Beschäftigten und die Bewohner der Lebenshilfe zusammen mit ihren Partnern etwas an den Landkreis und an die Familien, die dort leben, zurückgeben und ein Wochenende in der Balinger Messehalle gestalten, bei dem neben einem attraktiven Angebot an Spiel, Spaß und Unterhaltung auch für Genuss gesorgt ist.