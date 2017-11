Anzeige Der Anbau wird am Samstag eingeweiht

Erleichterung der Arbeitsabläufe

Am nächsten Wochenende weihen Ulrike und Ulrich Pfeil den Erweiterungsbau ein. In dritter Generation betreiben sie das Unternehmen. "Mit dem Anbau erleichtern wir die Arbeitsabläufe für unser Team", unterstreicht Ulrike Pfeil. In diesem Zusammenhang hebt sie die Verlässlichkeit der Handwerker aus der Gemeinde hervor, durch die es gelang, das Vorhaben innerhalb von drei Monaten zu realisieren.

Und deshalb laufen die letzten Vorbereitungen für die Aktion "Advent bei Nacht", mit der die dazugewonnene Fläche am Samstag ab 17 Uhr eingeweiht wird. Auch am Sonntag lädt die Gärtnerei zum Bummel durch die adventlich geschmückten Räume ein. Dabei fehlt auch der beleuchtete Winterwald nicht.