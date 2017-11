Anzeige Dem Advent entgegen

Selbst gebastelte Gestecke und Adventsdekoration wird vom Obst- und Gartenbauverein verkauft. Der Missionskreis bietet Bastelarbeiten und fair gehandelte Ware an. Tradition ist bereits der Verkauf der Waldmössinger Gebäckmischung. Wie schon in den vergangenen Jahren, hält der Kirchenchor die leckere und meist sehr begehrte Auswahl bereit.

Der Markt findet in der Heimbachstraße statt und wird auch diesmal wieder ähnlich aufgebaut sein wie in den vergangenen Jahren. So hat es sich bewährt, dass der kulinarische Bereich, der von den Vereinen aus dem Ort übernommen wird, zentral in Höhe des Gasthauses Kreuz angesiedelt ist.