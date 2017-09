Anzeige Das Know-how des Gäu zeigen

Es zeige die Vielfalt der Unternehmen und somit der Gemeinde Eutingen. Dieses ist auf den vier Straßenbannern, die am Gewerbegebiet sowie an den Ortseinfahrten in Eutingen aufgehängt sind, zu sehen.

"Wir haben alle Unternehmen aus der Gemeinde eingeladen", erklärt Bürgermeister Armin Jöchle, dass die Vielfalt erwünscht sei. Er freue sich über die rege Teilnahme und die gute Zusammenarbeit mit den Unternehmen und der UNI. "Gemeinsam haben wir einiges auf den Weg gebracht", erwähnt die UNI lobend die Vorbereitungen. Diese hätten dazu beigetragen, dass die Unternehmer zusammengerückt seien, was auch die Kooperation der Unternehmer "Dorfwiese" und "Hummelberg" verdeutliche.

Dieses Mal stellen die Unternehmer im Gewerbegebiet "Hummelberg" aus, um einen Standort zu ermöglichen. Beim nächsten Mal könnte die Gewerbeschau im Gebiet "Dorfwiese" stattfinden. "Wir würden uns freuen, wenn viele Interessierte nach dem Wahlurnengang unsere Gewerbeschau besuchen", spricht Michael Kieferle, einer der Unternehmer, den Wunsch aller aus. So könnten sie zeigen, welches K now-how hinter den Unternehmern steckt, die am 24. September von 11 bis 18 Uhr ihre Betriebe öffnen.