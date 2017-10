Anzeige Chance für den Nachwuchs

D er "Tag der Baden-Württemberger" zählt zu den Terminen, die sich die Reitsportfreunde im Südwesten ganz dick im Kalender anstreichen: Traditionell stehen am zweiten Tag des internationalen Reitturniers in der Schleyerhalle die einheimischen Reiter im Rampenlicht.

Sie träumen jedes Jahr davon, vor der fantastischen Kulisse von über 7 000 Besuchern am Cannstatter Wasen in den Parcours zu dürfen. Aber nur 25 Athleten qualifizieren sich für das BW-Bank-Hallenchampionat der Springreiter am 16. November. Für die Lokalmatadore ist dieses Springen vor großer Kulisse ein ganz besonderes Erlebnis, für manche sogar die Krönung ihrer Laufbahn. Deshalb sind hohe Anmelde- und Besucherzahlen keine Seltenheit bei den vier schweren Qualifikationsprüfungen im Sommer und Herbst auf verschiedenen hochklassigen Anlagen.

Neben drei bereits absolvierte Turnieren können sich die Reiter beim Hallenturnier im Reitsportzentrum Hohenzollern in Bisingen für das Finale in der Stuttgarter Schleyer-Halle am 16. November qualifizieren.