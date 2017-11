Anzeige Champion aller Klassen

Wer es je wagte, von einer "Servicewüste Alb" zu reden, der wird durch den "6. Albstädter Kundenspiegel", den das Deggendorfer Marktforschungsinstituts MF Consulting Marc Loibl erstellt hat, ein für allemal Lügen gestraft: Nirgendwo, stellt MF Consulting, würden Kunden so freundlichbedient wie in Albstadt. Die Interviewer des Instituts haben im September und Oktober rund 900 Bewohner Albstadts und seines Umlands einen Fragebogen vorgelegt und sie diejenigen von 89 dort aufgeführten Geschäften aus zehn Branchen ankreuzen lassen, in denen sie in den vergangenen zwölf Monaten eingekauft haben, beraten wurden oder sonstige Leistungen in Anspruch nahmen. Anschließend gaben die Probanden an, wie zufrieden sie mit Freundlichkeit, Beratungsqualität und Preis-Leistungs-Verhältnis waren. Ziel der Studie ist es, den an der Untersuchung beteiligten Unternehmern Aufschluss darüber zu geben, wie zufrieden der Kunde mit ihnen ist und wie sie im Vergleich mit der Konkurrenz abschneiden.

Das Resultat: Albstadt braucht mit niemandem den Vergleich zu scheuen. 87,9 Prozent der Probanden gaben an, dass sie mit der Freundlichkeit in den ausgesuchten Geschäften sehr oder uneingeschränkt zufrieden sind.

Das bedeutet Platz eins in einem Städte­ranking, in dem immerhin 131 deutsche Städte berücksichtigt wurden. In der Rubrik Beratungsqualität brachte Albstadt es auf stolze 85,6 Prozent, und dass das Preis-Leistungs-Verhältnis gut oder sogar sehr gut ist, befanden 79,3 Prozent der Befragten. Von diesem exquisiten Gesamtergebnis hebt sich das Fiat-Autohaus Maier noch einmal positiv ab. In der Wertungskategorie Kundenfreundlichkeit hat es alle Albstädter Mitbewerber distanziert und den Spitzenwert 92,1 Prozent erzielt. Auch in der Kategorie Arbeitsqualität fiel das Kundenlob für Fiat Maier am höchsten aus: Die Befragung erbrachte 90,1 Prozent. Das Preis-Leistungsverhältnis schließlich wurde mit 84,2 Prozent bewertet; damit findet sich das Autohaus Maier auch in der dritten Wertungskategorie auf Platz eins seiner Branche in Albstadt wieder. Es ist damit der einzige Fiat-Händler in Deutschland, der diese Spitzenplatzierung im "Kundenspiegel" vorweisen kann.