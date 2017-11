Anzeige Breites Portfolio und stets nah am Kunden

Der Metallveredlungsbetrieb sieht sich als Dienstleister, da keine eigenen Produkte hergestellt werden. Chrom-Müller ist immer nah am Kunden, arbeitet mit Spezialprozessen überaus kundenspezifisch und kann mit Lieferzeiten punkten, die unter 24 Stunden liegen. Dabei ist der Oberndorfer Vorzeigebetrieb nicht nur ein anerkannter Entwicklungspartner in der Automotive-Branche, er ist auch in der Medizintechnik, im Maschinenbau, der Elektrotechnik und vielen anderen Anwendungen zuhause.