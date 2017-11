Anzeige Brautkleider: Romantik pur

Verträumte Kleider mit Spitzenbändern, Bordüren und Ornament-Stickereien sowie transparente, tiefe Rückenausschnitte mit Spitzentattoos liegen voll im Trend. Aber auch Prinzessinnenkleider mit ausladenden Röcken, wundervollen Schleppen und harmonischen Glitzereffekten sind in diesem Jahr wieder gefragt.

Lange Schleier mit und ohne Spitze, Haarreifen, Blütengestecke und Diademe, aber auch große Ohrringe und Armbänder runden das Bild der perfekten Braut ab. Die Trendfarbe bleibt Ivory. Aber auch zarte Farben wie blush, sand und beige sind bei den trendigen Bräuten zu finden.

Kleider Müller führt namhafte Marken wie La Sposa, White One, Ladybird, Kleemeier, Weise, Lohrengel, Modeca, Bianco oder Evento und ist führender Anbieter von Hochzeitskleidern und Hochzeitsanzügen in Baden-Württemberg. Das seit 90 Jahren bestehende Familienunternehmen bietet ein großes Sortiment mit bis zu 1000 Brautkleidern in den Größen 34 bis 60, kompetente Beratung und dazu noch einen Änderungsservice.