Anzeige Black Friday bei "Hautnah"

Der Start in den Weihnachtsverkauf mit tollen Schnäppchen und Angeboten. Dieses Jahr beteiligt sich erstmals auch der Laden "Hautnah" von Sandra Klein und Anke Kranz in Althengstett am Black Friday – Rabatte wird’s geben auf ausgesuchte Einzelteile und ganze Serien aus dem angebotenen Sortiment an Wäsche und Dessous, auch bei Nachtwäsche und Shirts.

Der Schnäppchen-Alarm bei "Hautnah" ist auf nur diesen einen Tag begrenzt.