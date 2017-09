Anzeige Bisingen lädt wieder ein zum verkaufsoffenen Sonntag

Unter dem Thema "Bisinger Perspektiven" fand in den vergangenen Wochen ein Fotowettbewerb statt. Gesucht wurden die schönsten Aufnahmen von Bisingen und seinen Ortsteilen. Der Motivauswahl und Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und es durfte jeder daran teilnehmen. Laut Aussage von Guido Petran sind etliche und markante Aufnahmen bei ihm eingegangen. Die Verantwortlichen des HGV Bisingen wählen die besten Bildmotive aus. Diese werden am 1. Oktober in den Räumlichkeiten der Hohenzollernhalle der Öffentlichkeit präsentiert. Die Besucher haben so die Möglichkeit in öffentlicher Abstimmung die endgültigen Siegerbilder auszuwählen.