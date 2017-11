Anzeige Bevor der Frost kommt

Also rein in die Kfz-Meisterwerkstätte und rauf auf die Hebebühne zum Winter-Check. Und so sieht der Sieben-Punkte-Plan aus:

Batterie: An ihr nagen alle, Licht, Heizung, Radio – und im Winter erheblich mehr als im Sommer. Kein Wunder, dass der Stromspender in der ADAC-Pannenstatistik immer wieder auf das oberste Podest klettert. Um Ärger zu vermeiden, werden Lade- und Säurezustand geprüft, die Pole gereinigt und gefettet.

Ist die Batterie zu schwach, muss eine neue her – für den Fahrzeughalter gilt: Stromfresser wie Sitzheizung und Gebläse sollten im Winter vor allem auf Kurzstrecken dosiert eingesetzt werden. Ladegeräte bringen schwächelnde Akkus wieder auf Trab. Und ein Starthilfekabel hat schon manchen Gestrandeten wieder in die Spur gebracht.