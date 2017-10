Anzeige Betrieb hat sich in 60 Jahren stetig weiterentwickelt

Besonders stolz ist er auf viele langjährige Mitarbeiter, die bis zu 30 Jahre im Betrieb mitarbeiten. Die meisten von ihnen hat Claus Kübler selbst ausgebildet.

Gegründet wurde das Unternehmen am 15. April 1957 von Paul Kübler. Er eröffnete die Zimmerei in der Frühlingsstraße in Bösingen in einer kleinen Werkstatt mit nur einem Mitarbeiter. Unterstützt wurde er dabei von seiner Frau Irmgard. Schon bald darauf erwarb Paul Kübler zusätzliche Grundstücke. Er vergrößerte den Betrieb und auch die Mitarbeiterzahl. Zur besseren Auslastung fertigte das Zimmergeschäft Kübler in der Anfangszeit sogar Sofagestelle, Fensterläden und Holzschindeln.

Am 1. Januar 1994 übergab der Firmengründer das Zimmergeschäft an seinen Sohn Claus Kübler. Er zog sich jedoch nicht aufs Altenteil zurück, sondern unterstützte den neuen Chef noch solange es seine Gesundheit zuließ.