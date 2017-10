Anzeige Besseres Wohnklima und weniger Heizkosten

Der Infotag bei der Zinser Holzbau GmbH in der Freudenstädter Straße 64 bis 68 in Loßburg am 15. Oktober von 11 bis 17 Uhr steht unter dem Motto "Energetische Dach- und Fassadensanierung". Ab 14 Uhr hält ein Energieberater einen Vortrag über Gebäudesanierung. Der Fachmann nimmt dabei auch Bezug auf die gesetzlichen Anforderungen. Bei einem weiteren Vortrag ab 14.45 Uhr geht es um Dach- und Fassadendämmung mit Holzfaser.

Wer ein Gebäude besitzt, das nach heutigen Komfortansprüchen und nach der gültigen Energieeinsparverordnung modernisiert werden soll, ist bei Zinser Holzbau an der richtigen Adresse. Derzeit hat die Loßburger Firma 24 Mitarbeiter, davon vier Azubis. Sie bringt Gebäude mit naturnahen Baustoffen technisch auf den neuesten Stand. Die Vorteile für den Kunden sind geringere Heizkosten und ein besseres Wohnklima.

Über 300 Musterziegel zu begutachten