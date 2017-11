Anzeige Belebung für die Innenstadt

Bereits 2011 hatte die WBG das sogenannte Aziser-Grundstück Am Markt 7 erworben, und zwar planiert – die alten Gebäude hatten die Voreigentümer bereits abgerissen. Zwei Jahre später nutzte die WBG die Chance, auch die Nachbargrundstücke Am Markt 3 und 5 zu erwerben, das L-förmige Aziser-Grundstück zu arrondieren und ein besser für einen Neubau geeignetes Rechteck-Grundstück zu schaffen – die beiden neu erworbenen Häuser standen leer und waren reif für den Abbruch.

Nun konnten die detaillierten Überlegungen zur Neubebauung des Grundstücks beginnen. Genau wie bei früheren Wohnbauprojekten der WBG in der Petrus- und der Moltkestraße und beim Betreuten Wohnen in der Johannes-Feyrer-Straße bot sich die Gelegenheit, eine Baulücke im Tailfinger Ortskern zu schließen und einen weiteren stadtbildprägenden Gebäudekomplex zu schaffen. Und sich damit – allen Prognosen in Sachen Bevölkerungsentwicklung zum Trotz – zum Wohnungsbau in Albstadt und besonders in Tailfingen zu bekennen. Nach vielen Gesprächsrunden und Sitzungen stand der Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat fest, Eigentumswohnungen zu bauen, und zwar in einem modernen, optisch ansprechenden Mehrfamilienhaus mit Aufzug und barrierefreien Zugängen. Und noch eine Option bot es sich an: der Umzug aus der in die Jahre gekommenen WBG-Geschäftsstelle in der Mühlstraße in neue, ansprechende Räume in Tailfingens Neuer Mitte.

Es folgte die Planungsphase – in enger Abstimmung mit der Stadt Albstadt entstand die endgültige Konzeption, die dem Wunsch des Stadtplanungsamts nach einem städtebaulichem Pendant zum Technischen Rathaus entsprach, statt sich an der kleinteiligen Nachbarbebauung zu orientieren. Am 12. Juni 2015 wurde die Baugenehmigung erteilt, in den folgenden Tagen ging der Abbruch der Häuser Am Markt 3 und 5 über die Bühne, und am 3. Juli, noch kurz vor den Handwerkerferien, fiel mit dem ersten Spatenstich der offizielle Startschuss für die Neubebauung.