Anzeige Bekannt für gute Feste

E in großes Fest zum Jubiläum soll es geben, das hatte man sich einstimmig gewünscht. Kurzerhand wurde der Termin des Weinfestes auf zwei Tage ausgedehnt.

Gefeiert wird nun am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober, in der Festhalle in Boll. Gestartet wird die Party in der Festhalle am Samstagabend ab 20 Uhr mit der Liveband The Red Jackets. Bereits im vergangenen Jahr hat die Band den Gästen an der Dorfhockete ordentlich eingeheizt. Neben unterhaltsamen Songs wird es eine lange Theke geben, die keine Wünsche der Besucher offen lassen wird. Hier trinkt man seinen Prosecco auch mal ganz anders!

Zu späterer Stunde wird unser DJ dann das Mischpult übernehmen und die tanzende Meute bis zum Morgengrauen unterhalten. Der Eintritt kostet am Partyabend sechs Euro. Wer so lange durchhält, der darf direkt durchtanzen bis zum Frühschoppen und sich am Sonntag ab 11 Uhr auf die berühmten Musikerschnitzel und Bratwürste beim Mittagstisch, sowie das vielfältige Kuchensortiment und Kaffee freuen. Passend zu einem leckeren Essen, gibt es die Möglichkeit zahlreiche Weine in gemütlicher Runde zu verköstigen.