Anzeige Bauen, Kaufen, Wohnen, Wertermittlung

Wie finde ich die gewünschte Immobilie im angespannten Wohnungsmarkt? Was muss ich bei einem geplanten Neubau oder einer anstehenden Sanierung beachten? Wie sieht es mit verfügbaren Bauplätzen aus? An welche rechtlichen und energetischen Bestimmungen muss ich denken, gerade im Bezug auf den ab 1. Januar gültige neues Bauvertragsrecht? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Wie lange hält die Tiefzinsphase noch an? Experten beantworten diese und viele weitere Fragen bei den Immobilientagen Zollernalb in der Stadthalle Balingen.

Mehr als 45 Unternehmen und Institutionen der regionalen Wohnungs-, Finanz- und Bauwirtschaft stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

Den Besucher erwartet ein aktuelles Angebot an Wohn-, Gewerbe- und Bestandsimmobilien sowie Grundstücks- und zahlreiche Hausangebote im Bereich schlüsselfertiger und individueller Neubau. Bestehende und künftige Bauprojekte führender Bauträger werden vorgestellt und können angesichts hoher Nachfrage den entscheidenden Informationsvorsprung bedeuten. Zudem umfasst das Angebot die Bereiche Innenausbau, Möbel, Küchen, Fenster, Energietechnik, Kaminofen, Garagentore, Zentralstaubsauger, Smart-Home, Energieberatung, Sicherheitstechnik und vieles mehr.