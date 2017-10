Anzeige Back to Roots und Tanzparty

Dass DJ Alex Merth sein Handwerk an den Plattentellern versteht, hat er oft bewiesen: in der Diskothek "Run" und im "No Name" in Ebingen ebenso wie im Balinger "Sonnenkeller" und im Meßstetter "Alpenblick".

Ab sofort steht er in der komplett renovierten und neu eröffneten "Buckis Bar", dem ehemaligen "Tambour", in Laufen an den Plattentellern.

Dort führt DJ Alex ab 6. Oktober freitags die Gäste "Back to the Roots" und legt alle Tophits von früher auf. Samstags steigt eine Tanzparty mit Discofox, Latino und Rock ’n’ Roll. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr – und das Ganze bei freiem Eintritt.