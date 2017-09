Anzeige Autolicht – hell, intelligent und präzise

Die Zukunft heißt "Digital Light", ein Dauerfernlicht, das wie ein Beamer funktioniert. Über zwei Millionen Lichtpunkte leuchten die Straße extrem präzise und hell aus, ohne andere zu blenden. Verkehrszeichen, Zebrastreifen, Navigationshinweise oder Verkehrsleitlinien werden auf der Straße abgebildet.

Das digitale LED-Licht in HD-Qualität will Mercedes 2020 serienmäßig auf die Straße bringen. Es sind Licht-Innovationen wie diese, die das Autofahren Jahr für Jahr in Quantensprüngen erleuchtet. Halogen, Xenon, Laser, LED – die Lichtquellen und ihre Funktionen bringen vor allem in der Dunkelheit, in der das Unfallrisiko um ein Fünffaches höher ist als tagsüber, mehr Sicht und Sicherheit.

Dabei lautet der Wettbewerb längst nicht mehr: immer heller und weiter, sondern intelligenter und präziser. Das Autolicht von heute und morgen. Xenon geht, LED bleibt Halogen-Scheinwerfer haben immer noch ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. "Kombiniert mit einem Lichtsteuergerät lassen sich damit viele Funktionen eines modernen Frontlichtsystems darstellen", sagt Andreas Zühlke, Leiter Technisches Training an der Akademie Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (TAK). Und: "Im Vergleich zu LED-Scheinwerfern sind sie immer noch unschlagbar günstig."