Anzeige Aus 215 Lehrlingen sind Gesellen geworden

Damit zeigen sie, wie erfolgreich berufliche Bildung sein kann", so Kreishandwerksmeister Armin Schumacher bei der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Tuttlingen in der Stadthalle Spaichingen am Freitagabend.

Im gemeinsamen Projekt "Dialog und Perspektive Handwerk 2025" von Wirtschaftsministerium und dem Baden-Württembergischen Handwerkstag soll geklärt werden, welche Herausforderungen und Chancen absehbar seien und welche Weichen gestellt werden müssen, so der Kreishandwerksmeister.

Es seien zwei Themenfelder, die den Betrieben besonders unter den Nägeln brennen: zum einen "Fachkräfte finden und binden". Denn die scheinbar höhere Attraktivität eines Studiums halte Jugendliche von der Handwerksausbildung ab.