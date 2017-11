Anzeige Augen- und Gaumenschmaus

Dabei legt Dietmar Keller größten Wert auf handwerkliche Tradition und beste Rohstoffe in der Verarbeitung. Besonders beliebt sind auch die Motto- und Fototorten, etwa zur Erstkommunion, Firmenfeiern, Geburtstagen oder anderen festlichen Anlässen. Die Liebsten in Zuckerguss oder ein paar liebe Worte in Sahne verewigt, machen die Torten zu kleinen Kunstwerken, die unvergessen bleiben. Auch mehrstöckige Hochzeitstorten, bei denen der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind, zaubert das Team von Dietmar Keller.

Doch nicht jeder Gaumen mag es so süß. Für eine deftige Brotzeit gibt es nur die besten Laibe mit Roggen, Vollkorn oder Weizen.

Handgeformte Brötchen