Anzeige Auf der Höhe der Zeit

Im Jahre 2006 folgte zudem Filiale in Sulz. Damals noch in der Oberen Hauptstraße, heute in den neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 11.

Mit der Krise im Jahre 2008 musste das Konzept der Partneragentur gut überdacht werden. In den Jahren 2010 und 2011 kamen deshalb die Marken Telekom/T-Mobile und Kabel-BW hinzu.

2012 verabschiedeten man sich vom starren Partneragentur-Konzept und stieg als freies Fachhandelsunternehmen in den Markt ein.

Heute führt "Audio Kom" neben den zwei großen Marken Vodafone und Telekom die Tochtergesellschaften Otelo und Congstar. Unitymedia und EnBW runden das Gesamtkonzept ab. Seine Leidenschaft für den Bereich Auto-Hifi lässt Aydin Kütük bis heute nicht los, und so ist er bei der Digitalisierungen der Sound-Systeme in Autos mit Herzblut dabei. Als drittes Standbein betreibt man an beiden Standorten einen Hermes Paket-Shop.

Service steht bei "Audio Kom" an erster Stelle. Das höchste Ziel von Aydin Kütük und seinen Mitarbeitern ist eine kompetente und fachgerechte Beratung und Problemlösung am und mit dem Kunden.

Ein weiteres Plus von "Audio Kom" sind die Smartphone-Reparaturen, die im Haus übernommen werden können oder bei autorisierten Partnerfirmen durchgeführt werden.

In den vergangenen 20 Jahren hat das Team von "Audio Kom" viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Aydin Kütük und seine Mannschaft haben dabei aber immer großen Wert auf Ehrlichkeit, Loyalität den Kunden und Lieferanten gegenüber an den Tag gelegt und sind mit Beharrlichkeit in Bezug auf technische Neuheiten immer auf der Höhe der Zeit.