Anzeige Attraktive Angebote überall

Auch gleich nebenan in Stetten ist was los. Das Stoff-Outlet lockt mit attraktiven Rabatten und einer VIP-Kundenaktion, bei der man günstig Karten für eine vom Stoff-Outlet organisierte Fahrt zu einer Modenschau bei der "Creativ Messe" in Stuttgart (23. bis 26. November) buchen kann.

Gleich gegenüber vom Stoff-Outlet (bei Ivo Lavetti) steht ein Food-Truck und es gibt Kaffee und Kuchen und kulinarische Überraschungen wie Pulled-Pork-Burger. Der Lavetti-Bürostuhlverkauf "prostuhl.com" ist ebenfalls geöffnet. Der fem – Fitness- und Vital-Loft lädt ebenfalls zum Tag der offenen Tür ein (10.30 bis 16 Uhr).

Und natürlich kommen auch die Freunde von Flohmärkten auf ihre Kosten. In der Spitalgasse in der Haigerlocher Unterstadt ist Gero’s Flohmarkt, an dem alle teilnehmen können, die Schätze aus Keller oder vom Dachboden veräußern möchten. Die Stadtkapelle Haigerloch verkauft Kaffee und Kuchen sowie ein kleines Essen auf dem Parkplatz vor dem früheren Amtsgericht.

Einen weiteren Flohmarkt mit Büchern, Dekoartikeln, Fahrrädern, Geschirr und Kleinmöbeln und mehr aus Haushaltsauflösungen gibt es in der Salinenstraße 22 in Stetten (Lavetti).

Kunst- und Kulturgenüsse bietet der Städtlesherbst natürlich auch. In Haigerloch sind alle städtischen Museen, die Dauerausstellung "Spurensicherung" in der ehemaligen Synagoge imHaag sowie Alraunes Privatmuseum im früheren Gasthaus Schwanen geöffnet. Auch die Kunstgalerie "Herzimpuls" (früher Blumenhaus Jabri) und die Künstlerwerkstatt "Kunst am Turm" ( beim Römerturm) öffnen ihre Türen.