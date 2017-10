Anzeige Architare feiert Zehnjähriges

Mit einem ausgewählten Angebot internationaler Top-Marken des Einrichtens und dem besonderen Gespür für die Wünsche seiner Kunden zählt Architare heute zu den besten Einrichtungshäusern Deutschlands.

Architare gestaltet das besondere Einrichtungserlebnis. Seit nunmehr zehn Jahren präsentiert "architare barbara benz einrichten" in Nagold sorgsam inszenierte Interieurs. Ergänzt wird das Unternehmen seit 2011 durch das "design möbel outlet by architare" – mit attraktiven Angeboten, "gekauft wie gesehen". Seit 2014 gehört das traditionsreiche Stuttgarter Möbelhaus "Fleiner Möbel by architare" dazu.

Ein mittlerweile 40-köpfiges Team versierter Einrichtungsexperten, Lichtprofis, Textilfachleuten und Spezialisten für Innenarchitektur berät sowohl nationale als auch internationale Kunden für den privaten Wohnbereich sowie den Office- und Objekt-Markt. Von der Planung bis zur Montage – Architare steht für professionelle Projektabwicklung und fachgerechten Service. In zahlreichen europäischen Ländern ist das Unternehmen aktiv – aktuell zudem mit Projekten in den USA und China. Auch große Modelabels und Automobilkonzerne zählen zu den Kunden.