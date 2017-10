Anzeige Angenehmes Reisen in moderner Umgebung

Ins gesamt wird durch die Gestaltung des neuen Busbahnhofes das städtebauliche Bild rund um den Hauptbahnhof und das neue Einkaufszentrum optimiert und dem Verkehrsfluss angepasst. Horb wird ein kleines Stück moderner und kann seine Gäste am "Tor zum Schwarzwald", zumindest was den Außenbereich des Bahnhofgeländes betrifft, mit einem ansprechenden Ambiente empfangen.

Im April dieses Jahres begann man mit den Umbaumaßnahmen. Im Grunde genommen war es "eine Operation am offenen Herzen". "Die gesamten Umbaumaßnahmen trotz dem fließenden Verkehr realisieren zu können, das verlangte schon ein hohes Maß an Flexibilität von allen beteiligten Unternehmen – und war auch teilweise nicht ganz ungefährlich", so Vermessungstechniker Andreas Schindler vom bauausführenden Planungsbüro Gfrörer aus Empfingen. "Es war zudem eine Riesenherausforderung unter den erschwerten Bedingungen auf der kleinen Fläche all das, was jetzt fertig ist, unterzubringen" Passiert ist zum Glück nichts und auch Zeitplan und Kostenrahmen von rund 1,5 Millionen Euro wurden gut eingehalten.

Insgesamt wird der Busbahnhof nach Fertigstellung über die beiden Bussteige mit insgesamt sieben Haltestellen verfügen. Zwischen den beiden Bussteigen gibt es eine überdachte, asphaltierte Mittelinsel. Diese wird vier Meter breit und 77 Meter lang werden. An ihr können je Bedarf bis zu drei Gelenk-Busse mit 18 Meter Länge oder vier normale Busse mit bis zu 15 Meter Länge halten. Jeder Bus kann später auch wieder unabhängig von den anderen abfahren.