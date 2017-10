Anzeige Alt und Neu harmonieren

Z

ur Eröffnung ist Jedermann eingeladen, die hellen und freundlichen Räume in Augenschein zu nehmen. Die Köchinnen Rojina Youssef und Szilvia Schulz werden in der mit modernen Geräten ausgestatteten Küche drei Eröffnungsgerichte zubereiten und auch in Zukunft einen Mittagstisch anbieten. Bedient werden die Gäste zukünftig an den Wochenenden von den Servicekräften Ronja Pflug und Yvonne Paape. Zusätzliche Aushilfskräfte unterstützen die beiden am Abend und an den Wochenenden. Pächter des Grünen Baums, in dem Bürger und Honoratioren über Jahrhunderte ein- und ausgingen, ist Detlef Klauda, Ehemann der Besitzerin.

Im Erdgeschoss wurde der Gastrobereich neu gestaltet – vom Bodenbelag bis zum Wandanstrich, von der Theke bis zur Küche mit optimaler Zu- und Abluft. Leitungen wurden verlegt, die alten Toiletten herausgerissen und durch eine moderne WC-Anlage ersetzt. Im Lokal finden 80 Gäste bequem Platz. Sie sollen sich nach dem Willen des Pächters und der Eigentümerin "hier richtig wohlfühlen".