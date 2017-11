Anzeige Adventsausstellung in Rot

Bei den Weihnachssternen und -gestecken dominiert die Farbe Rot. Kein Zufall also, dass auch die Einladungen zur Adventsausstellung in Rot gehalten sind. Am Samstag, 25. November, gibt es für die Gäste Prosecco im Kerzenschein, am Sonntag passend zum Anlass Glühwein und Christstollen. Blumen Jetter im Fachkauf verzaubert seine Stammkundschaft längst nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über. Pflanzen stehen für das Leben: Im Frühjahr, wenn die Natur erwacht, bringen Narzissen, Tulpen und Hyazinthen erste Farbtupfer. Im Sommer folgen ihnen üppige Hortensien, Rosen, Geranien oder duftende Kräuter nach. Jetzt, im Herbst, wenn die Natur langsam zur Ruhe kommt, setzen Astern, Erika, Alpenveilchen oder Lampionblumen leuchtend bunte Akzente, bevor es im Dezember weihnachtlich wird.

Überhaupt spielt der Jahresverlauf für das Familienunternehmen eine bedeutende Rolle – und das bereits seit vielen Dekaden. Die Firma geht zurück auf die Gärtnerei von Rudolf Jetter, den Vater des heutigen Geschäftsführers Hermann. Nach dessen Tod im Jahr 1987 wurde der 1936 gegründete Betrieb aufgeteilt. Sohn Willi Jetter übernahm die Gärtnerei in Heselwangen und das Geschäft in der Balinger Innenstadt, Sohn Hermann das Gartencenter im Industriegebiet Gehrn. Das war die Geburtsstunde für Blumen im Fachkauf, sagt Stefan Jetter, der heute mit seinem Vater für die Geschäftsführung sowie den Bereich Dienstleistung verantwortlich ist. Jetters Schwester Sabine Single kümmert sich mit viel Gespür um die Deko-Abteilung, beispielsweise um geschmackvolle Accessoires wie die Titziano-Keramiken. Mutter Gerda hält im Hintergrund allen den Rücken frei. Ein echter Familienbetrieb also, in dem jeder auf den anderen zählen kann und Ehrlichkeit oberstes Gebot ist.

"Das Wichtigste ist hier die sorgfältige Beratung", sagt Sabine Single, "es gehört bei uns zum Service, dass man sich Zeit für den Kunden und seine Wünsche nimmt." Das schönste Kompliment sei es, wenn Kunden sagen, der Einkauf im Fachkauf komme einem kleinen Alltagsausflug in eine grüne Oase gleich. Jetters setzen nicht nur auf ihre eigene Leidenschaft, sondern auch auf ihr Team: Blumen Jetter im Fachkauf beschäftigt zwischenzeitlich zehn Mitarbeiter. "Wie eine Pflanze ist die Firma im Lauf der Jahrzehnte stetig gewachsen und hat neue Blüten getrieben", sagt Sabine Single und lacht. Gewachsen ist auch die Zahl der Mitarbeiter. Stolz ist Sabine Single, dass das Geschäft mit Anne-Kathrin Wannenmacher eine Meisterin hat, die ebenfalls ein "Eigengewächs" ist: Sie hat ihre Ausbildung bei Blumen Jetter im Fachkauf absolviert. Und in diesem Jahr habe das Geschäft übrigens einen männlichen Azubi – "auch etwas Besonderes", wie Sabine Single sagt.