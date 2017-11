Anzeige Ab in die Nationalmannschaft

A ber auch in den kommenden Monaten wird der Aufwand und das Training nicht weniger werden. Als Mitglied der Nationalmannschaft wird Nafz mit anderen herausragenden Zimmermannsgesellen aus ganz Deutschland immer im Block wochenweise trainieren und sich auf die Europameisterschaften vorbereiten, die im kommenden Jahr in Luxemburg stattfinden werden.

Trainiert wird in den Ausbildungsstätten der Zimmerer in Biberach und Kassel, aber auch öffentlich auf Messen, wie der "Dach+Holz International" in München.

Diesen Auftritten schaut Nafz mit besonders viel Vorfreude entgegen. "Da kann man richtig zeigen, was hinter dem Beruf steckt", meint er begeistert.