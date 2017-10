Anzeige 50 Jahre und noch kein bisschen leise

1980 wird in der Presse erstmals die Rettungswache in Grömitz an der Ostsee erwähnt. Am 27. März 1982 ist es die Eröffnung des Stützpunkts in Tieringen durch Gerhard Strobel. In die Amtszeit des Vorsitzenden Dieter Herresbach fiel dann die Zulassung des Rückhaltebeckens in Oberdigisheim als Badesee und die Einrichtung der ersten Rettungswache im Sommer 1984.