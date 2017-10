Anzeige 14 verschiedene Spezialitäten

Interessierte erhalten in Kaffee-Seminaren und -Verkostungen oder in Workshops Einblick in die Herstellung aller Produkte des hauseigenen Genuss-Sortiments.

Geöffnet ist die Manufaktur gegenüber vom Bahnhof von mittwochs bis sonntags zwischen 11 und 18 Uhr. Ausgeschenkt und verkauft wird echter Wildbader Bohnenkaffee, den Röstmeister Rolf Maisenbacher im hinter Glas einsehbaren Röstraum aufbereitet.

Das Rohmaterial kommt aus den verschiedensten Kaffeeländern der Welt. Vierzehn Spezialitätenkaffees stellt er her, elf davon sortenreiner Arabica, drei weitere als Mischungen mit Robusta-Bohnen. Maisenbacher röstet seine Bohnen bei 200 Grad über längere Zeit. Dies ergibt ein magenfreundlicheres Produkt, als das bei riesigen Mengen in Großröstereien viel heißer aufbereitete, weiß der Fachmann.