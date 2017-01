Althengstett Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Ratskollege Hartmut Weber (Freie Wähler) bezeichnete den Bau des neuen Sportzentrums als "notwendiges Projekt". Er warf seinen Blick verstärkt auf zukunftsweisende Maßnahmen, die den Bürgern künftig mehr Begegnungsmöglichkeiten bieten. "Es war uns wichtig, Orte zu schaffen, wo sich Menschen begegnen, miteinander kommunizieren und zusammen feiern können", äußerte sich Weber. Daher seien die Schaffung des Mehrgenerationenplatzes in Althengstett, die Gestaltung der Ortsmitte in Ottenbronn und der geplante Ausbau des Waldensermuseums in Neuhengstett wichtige Projekte.

Gemeinderat Rüdiger Klahm (Fraktionsgemeinschaft FDP/CDU) schlug auch kritische Töne an. Er warnte vor der zunehmenden Verschuldung und erinnerte an dringende Maßnahmen, wie zum Beispiel Kanalsanierungen, die nicht länger aufgeschoben werden könnten. "Es gilt hier dran zu bleiben und nicht schieben, schieben, schieben", unterstrich er. Ein weiterer wichtiger Punkt für ihn war die Situation der Rathausmitarbeiter. "In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass alle am Rande der Reserven arbeiten und dass Ausfälle von einzelnen bereits jetzt auf das Gesamtgefüge der Aufgaben Einfluss haben", so Klahm. Man müsse deshalb über die Schaffung neuer Stellen nachdenken.

Trotz Schulden gar nicht so übel

SPD-Sprecher Richard Dipper ging davon aus, dass bei einem Volumen von 8,6 Millionen Euro im Investitionshaushalt die Gemeinde trotz einiger Schulden gar nicht so übel dastehe. Auch ihm waren Projekte für die Zukunft wichtig. "Die Investition in den Erhalt dessen, was eine Gemeinde lebens- und liebenswert macht, ist keine Spielwiese für abgehobene Gemeinderäte oder Bürgermeister", unterstrich Dipper. Für die Infrastruktur benötige man auch in Zukunft viel Geld. Er bemängelte, dass die Grundsteuer in der Gäugemeinde bereits 34 Jahre lang nicht erhöht wurde. Obwohl die Gemeinde Althengstett kräftig davon profitiert, dass die Kreisumlage gesenkt wird, will das der SPD-Fraktion nicht so recht gefallen. Krankenhäuser und Hesse-Bahn würden den Kreis vor große Aufgaben stellen, die zu dessen weiterer Verschuldung führen könnten.

"Die Basis für gutes Zusammenleben ist ein lebenswertes Umfeld, das auf Umwelt-, Natur,- Arten- und Klimaschutz fußt", hob Gemeinderat Philipp Jourdan von den Grünen hervor. Er setzte sich erneut für die Schaffung der Stelle eines örtlichen Energiemanagers ein. Bei allen Maßnahmen der Kommune müsste auch an eine lebenswerte Zukunft gedacht werden.

Baulücken müssten geschlossen werden. Durch die Form der in der Vergangenheit praktizierten Umlegungsverfahren seien Fehler gemacht worden. Umlegung und Bauzwang müssten bei Erschließungen von Bauland stets zusammen gesehen werden, forderte Jourdan.