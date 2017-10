Althengstett Zwei Tage Programm

Althengstett. Der Musikverein Trachtenkapelle Althengstett veranstaltet am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Oktober, den achten Hengstetter Musikerherbst in der Festhalle. Das Fest wird am Samstag mit der "Wiesn- und Wasen-Gaudi" eröffnet. Hier werden die Hengstetter Blasmusik sowie DJ Eugen für ein buntes Programm aus schwungvoller Blasmusik, Schlagern, sowie Rock und Popklassikern sorgen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Die Festhalle öffnet um 19 Uhr.