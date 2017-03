Althengstett Zwei sehr spannende Tage

Weitere Höhepunkte waren, als Hucks mit seinem meisterhaften Gitarrenspiel als begnadeter Solist glänzte. Bei dem hervorragenden Spiel eines klassischen Stücks von Johann Sebastian Bach und des lebhaften sowie virtuos gespielten Stücks "Springtime" konnte der Künstler die Vielseitigkeit seines Könnens voll zur Geltung bringen.

Beim Schlusslied "Sein Licht..." stellte Zehendner dann einen Bezug zum Wahlspruch der Waldenser her: "Lux lucet in tenebris – Licht leuchtet in der Finsternis". Auch er hatte an diesem Abend ein ganz besonderes Erlebnis. "Für mich ist es heute das erste Mal, dass ich in einer Waldenserkirche auftreten darf", freute er sich.

Jede Menge positive Äußerungen

Nach dem Konzert gab es jede Menge positiver Äußerungen der Besucher, die "faszinierende Musik", "authentische Musiker" und "inspirierende Denkanstöße" erlebt hatten. "Wir haben nicht nur sehr gute Musiker, sondern auch zwei großartige Menschen kennengelernt", unterstrich Rolf Talmon l’ Armeé vom Organisationsteam.