Althengstett Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B 295

Gegen 22.40 Uhr war ein 27-jähriger Porsche-Fahrer aus dem Landkreis Böblingen auf der Bundesstraße von Simmozheim in Richtung Calw unterwegs. In Höhe Neuhengstett wollte er nach links auf die Kreisstraße 4308 nach Althengstett abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Skoda, an dessen Steuer eine 38-jährige Frau saß.

Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer schwere Verletzungen erlitten. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Weitere Menschen saßen nicht in den Fahrzeugen.

Die Autos wurden total beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Zur Hilfeleistung waren ein Notarzt und zwei Rettungswagen sowie die Freiwillige Feuerwehr Althengstett mit drei Fahrzeugen und 20 Mann am Unfallort.

Während der Unfallaufnahme musste die B 295 bis gegen 0.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.