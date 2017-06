Althengstett Zurück zu den eigenen Wurzeln

Hilfreich zum Einordnen der verwandschaftlichen Bande ist der umfangreiche Stammbaum, der wieder ausgehängt war und dem auch diesmal weitere Daten hinzugefügt werden konnten. Den Samstagvormittag nutzten die auswärtigen Teilnehmer für einen Abstecher in kleineren Gruppen nach Neuhengstett. Wie bei jedem Treffen hatten die Kinder auch diesmal viel Spaß miteinander, auch wenn sie sich erst kennengelernt haben.

Ein Höhepunkt für sie war der nächtliche Ausflug am Samstag, dem Haupttag des Treffens, mit den Erwachsenen John, Carmen und Vanessa ins mystische Klostergelände. Gefragte Gesprächspartnerinnen, wenn es um Geschichten von früher geht, waren die vier ältesten Mitglieder der großen Familie, Anna Rentsch­ler, Berta Talmon l’Armée, Elsa Strobel und Johanna Krauss.

Vom Leben im Welschdorf

Alle vier leben in Neuheng­stett, und sind um die oder schon über 90 Jahre alt. Sie stammen aus der so genannten Blut-Linie, sprich sind direkte Nachfahrinnen des Johann Peter, und wissen viel zu erzählen aus dem Leben und den Beziehungen im Welschdorf, wie Neuhengstett im Volksmund auch genannt wird. Nach dem gemeinsamen Abendessen am Samstag wurde musikalisch aufgespielt mit Klarinetten und Trompeten von den Geschwistern Benjamin und Rebecca Talmon l’Armée sowie Lea Jourdan und ihrem Cousin Julius Jourdan, die alle im Musikverein Neuhengstett aktiv sind.

Gerda Rentschler zeigte eine Dia-Show mit Ein­drücken von der letzten Reise des Heimat-Geschichtsvereins Bourcet in die Waldensertäler nach Torre Pellice und Umgebung in Norditalien, wo die Wurzeln der Neuhengstetter Waldenser liegen. Zum Abschluss am Sonntag nach dem Frühstück wurde bereits der Termin für das nächste Treffen 2019 fixiert.