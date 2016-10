Althengstett "Wir sind stark" – aber Quatsch machen geht natürlich trotzdem

Nachdem die erste Scheu überwunden war kamen Kinder und Erwachsene beim Konzert in Althengstett der gesungenen Aufforderung "genauso wie du bist, lädt Gott dich ein. Hier kannst du feiern, singen, lachen, verrückte Sachen machen" nach und ließen sich von den Songs in Bewegung bringen.

Da wurde getanzt und gesungen zu "Robo-Dance" und im "Kinderzirkus" und so manches Elternteil freute sich über die Begeisterung, mit der der Nachwuchs bei "Glotze aus" einstimmte. Zu "Wir sind stark", da gehören bei Lal natürlich auch die Freunde, wie er in "Wir gehören zusammen" sang und mit Songs wie "Wir sind Wunderkinder" und "Du bist spitze" wurde die Freude an der Schöpfung ausgedrückt.

Neben seiner Gitarre und dem bunten Reigen an Liedern, hatte Lal noch viele Requisiten, Masken und eine geheimnisvolle Schatzkiste im Gepäck mit nach Althengstett gebracht. So fanden die Kinder in einem kleinen Mitmach-Theater über "König Kurt" ihre Rolle und wurden bei lustigen Spielen von Zuschauern zu Akteuren.