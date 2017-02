Althengstett Wie man bei der Arbeit mit Flüchtlingen gesund bleibt

Althengstett. Der Verein Arbeitskreis Asyl Althengstett lädt am Mittwoch, 22. Februar, ab 19 Uhr alle in der Flüchtlingsarbeit Aktiven zu einem Vortrag zum Thema "Den Belastungen des Ehrenamtes in der Flüchtlingsarbeit standhalten und gesund bleiben" in den Bürgersaal im Ottenbronner Rathaus ein. Referent ist Gerhard Reister aus Bad Teinach. Er war unter anderem ärztlicher Direktor und Chefarzt am Klinikum Nordschwarzwald Calw. Er lebt und arbeitet heute als selbstständiger Psychoanalytiker, Coach und Supervisor in Bad Teinach.