Althengstett Wie Frauen achtsam durch den Alltag gehen

Obwohl der Mensch weiß, dass die Vergangenheit nicht veränderbar und die Zukunft nicht bezwingbar ist, verbringt er den Großteil der Zeit damit, über Vergangenes nachzudenken oder die Zukunft kontrollieren zu wollen. Dabei ist nur das Heute zu gestalten, zu erleben und zu erfassen. Das Leben findet im Hier und Jetzt statt. Nur wer diese Wahrheit versteht, kann anfangen, den Tag zu ­"pflücken", heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung. Er kann die Schönheiten aufsaugen und die Gegenwart beleben. Achtsamkeit ist ein Verhalten, das Westeuropäer neu einüben müssen.

Ressourcen freisetzen

Achtsamkeit hilft, Ressourcen freizusetzen, reduziert Stress, fördert die Gesundheit, beflügelt die Lebensfreude und führt zu einem bewussteren Umgang mit sich sowie dem Mitmenschen. Nicht zuletzt hilft sie, Sorgen zu distanzieren und die Zukunft dem zu überlassen, der versprochen hat, die Menschen zu begleiten und zu führen. Gleichwie die Vögel in der Natur versorgt werden, so verspricht Gott, sich um die Menschen zu kümmern. Das ist ein Grund mehr zur Hinwendung in das Hier und Heute und dazu, Achtsamkeit erlernen zu wollen. Mit diesem spannenden Themenkreis beschäftigt sich die psychotherapeutische Heilpraktikerin und Erzieherin Martina Weiss. Die 49-Jährige betreibt eine Beratungspraxis in Alpirsbach-Peterzell, wo sie seelsorgerlich, beratend sowie therapeutisch Menschen begleitet und ihnen hilft, eigene Ressourcen zu entdecken und neue Wege für sich zu finden.