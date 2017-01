Althengstett Wer gesund isst, leistet mehr

Obst darf so viel gegessen werden, wie man will

Doch nicht selten sind solche Aussagen falsch. Ein guter Tipp wäre, immer darauf zu achten, die richtigen Nährstoffe zu sich zu nehmen, zum Beispiel Calcium und Vitamin D, um nicht die ganze Zeit Hunger zu haben, sondern für einen längeren Zeitraum satt zu bleiben.

Wichtig ist auch, viel zu trinken. Mindestens eineinhalb Liter pro Tag, aber keine süßen Getränke wie Cola, sondern lieber Wasser. Wenn Kinder Getreideprodukte essen, die viele Nährstoffe enthalten, halten diese satt und schmecken gut. Auch Obst darf so viel gegessen werden, wie man will. Ein bisschen weniger sollte man von tierischen Lebensmitteln nehmen, denn diese enthalten zwar auch Nährstoffe, aber auch viele Kalorien und Fett. Am wenigsten sollten die Kinder Süßigkeiten und fettige Lebensmittel essen, denn dort sind am meisten Kalorien enthalten.

Am besten ist es für Kinder, wenn sie eine abwechslungsreiche Ernährung haben, denn es gibt kein natürliches Lebensmittel, das alles beinhaltet, was der Mensch braucht. Für Kinder wird auch oft empfohlen, fünf kleine anstatt drei große Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen, da sie die Nährstoffe im Gegensatz zu den Erwachsenen nicht so lange speichern können. Es sollte aufgeteilt werden in Frühstück, Mittagessen, Abendessen und dazwischen noch zwei Mahlzeiten. Wenn Kinder von Grund auf eine gesunde Lebensweise einhalten, kann dies auch dazu beitragen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. Die Autorinnen sind Schülerinnen der Klasse 9a des OHG Nagold