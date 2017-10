Althengstett Wegweiser zu LEADER-Zuschüssen

Die Rückfragen und Einwendungen der Kursteilnehmer zeichneten ein realistisches Bild davon, wie auch die 30-köpfige Bewilligungsgruppe von LEADER einen Förderantrag hinterfragen könnte. Autistische Kinder könnten doch auch bei der Lebenshilfe in Neuhengstett gefördert werden. Und es gebe doch den Waldkindergarten, wurde in den Raum gestellt. Dürfen sie überhaupt so weit außerhalb des Ortes bauen? Müssen wegen der Abgelegenheit nicht ständig mindestens zwei Betreuer auf dem Gelände sein? Solche und andere kritische Fragen folgten.

Wilhelm Armbruster aus Mötzingen möchte einen "Wohnmobilhafen" einrichten, einen voll ausgestatteten Platz der über sanitäre Anlagen, Strom und eine Ver- und Entsorgungsstation verfügt. Er ist derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Gelände in der Nähe von Calw.

"Wohnmobilhafen" bringt Gemeinden Geld

Getreu der Vorgabe, dass die Wertschöpfung einer geförderten Einrichtung in der Re- gion bleiben müsse, rechnete Armbruster vor: "In jedem Wohnmobil kommen im Schnitt 2,3 Personen unter und jede lässt am Tag rund 50 Euro in dem betreffenden Standort liegen." Dies sei willkommenes Geld für die betreffende Kommune.

Moderatorin Müller hob unter anderem hervor, dass gegenseitige Vernetzung und Zusammenarbeit bei solchen förderwürdigen Einrichtungen äußerst wichtig seien. Es sei außerdem von großem Vorteil, dass bei den LEADER-Projekten auch die Bürger mitwirken könnten. "Der methodische LEADER-Ansatz er- möglicht es den Menschen vor Ort, regionale Prozesse mitzugestalten und die Region weiter zu entwickeln", unterstrich die Fachfrau.