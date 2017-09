Althengstett Vorerst zwei Standorte

Althengstett. Klimaschutzmanager Johannes Heberle und der Sprecher des Arbeitskreises Energie, Jürgen Arnold, erläuterten dem Althengstetter Gemeinderat am Mittwochabend, wie die öffentliche Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität in der Gäugemeinde wachsen soll. Beide machten deutlich, dass die E-Mobilität nur weiter an Akzeptanz gewinnt, wenn es eine flächendeckende öffentlich-zugängliche Stromladeinfrastruktur gibt. Das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept der Gemeinde sieht daher vor, in allen drei Ortsteilen Ladestationen einzurichten.