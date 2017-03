Althengstett Vor 25 Jahren einen Glücksgriff getan

Lilly Pehar ist zudem eine exzellente Köchin, und ihr Mann Blago Pehar übernahm die Bedienung der Gäste. Die Pehars machten das Lokal auch dadurch bekannt, dass es kroatische Abende mit besonderen Balkanspezialitäten anbot. Auf der Speisekarte der Sportheimgaststätte stehen bis heute solche landestypischen kroatischen Spezialitäten. Die Pehars bilden einen typischen Familienbetrieb. Wenn größere Vereinsveranstaltungen, Geburtstagsfeiern oder Konfirmationen anfallen, helfen ihre beiden Töchter und manchmal auch die Schwiegersöhne mit.

Viele Gäste zieht es in die Sportgaststätte beim Eugen-Günther-Sportpark, weil dort immer eine gute Atmosphäre herrscht. Die stets korrekte und höfliche Art des Wirts sowie das fröhlich-herzliche Wesen der Wirtin wirken einladend.

Die Pehars haben sich zwar in Deutschland gut eingelebt, ab und zu packt sie aber doch das Heimweh nach ihrer schönen Heimat an der kroatischen Adria. "Zwei Mal im Jahr, in den Weihnachts- und den Sommerferien, fliegen wir immer für einige Tage nach Kroatien", berichtete Lilly Pehar.

Die Pächterfamilie feierte das 25-jährige Betreiben der Gaststätte vor kurzem mit einem großen Fest, zu dem sie Freunde, Verwandte und SVA-Mitglieder eingeladen hatte.