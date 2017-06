Althengstett Von Glauben und Gerechtigkeit

Althengstett. So haben sich auch in Althengstett Kinder und Jugendliche der Gemeinschaftsschule sowie aus der evangelischen Kirchengemeinde des großen Reformators und seines Lebens angenommen. In einem Singspiel beleuchteten sie in sechs Szenen das Leben des ehemaligen Mönchs und stellten Bezüge zu ihrer heutigen Welt her. Pfarrer Martin Schoch schrieb die Szenentexte rund um die Lieder von Frank Wiedmann.

Seit März probten die Protagonisten eifrig und brachten eine beeindruckende Vorführung auf die Bühne der Althengstetter Festhalle. Es ist der 31. Oktober. Eine lautstarke Kindertruppe zieht durch die Straßen des kleinen Städtchens. "Süßes oder Saures!" rufen sie, denn es ist Halloween. Da kommen sie vor eine geheimnisvolle mittelalterliche Tür und klopfen zögernd. Der fremde Mann, der öffnet, ist überrascht über das seltsame Treiben in der Stadt. Es ist Martin Luther, der die Kinder mitnimmt auf eine spannende Zeitreise und ihnen seine damalige Welt eröffnet.

"Martin Luther und seine Angst" ist die erste Szene überschrieben. Die Kinder erzählen von ihren Ängsten, der Angst, nicht gut genug zu sein und vor dem Versagen in der Schule. Martin macht deutlich, wie die Menschen seiner Zeit Angst vor einem übermächtigen strafenden Gott hatten und versuchten, sich seine Gnade mit Beichte sowie Ablasszahlungen zu erkaufen, was nicht wirklich frei machte.