Althengstett Von der alten in die neue Heimat

Althengstett. Das heutige Museum wurde um 1824 erbaut und im Jahr 2000 von der Gemeinde Althengstett erworben. Es stammt aus der zweiten Generation der Besiedlung Neuhengstetts und zählt zu den ältesten im Ort. Das Ziel hieß von Anfang an, daraus ein Heimatmuseum oder Ähnliches entstehen zu lassen. In rund vier Jahren, in denen 2500 Arbeitsstunden investiert wurden, legten sich die Mitglieder des Heimatgeschichtsvereins Neuhengstett, die ortsansässigen Handwerker, Mitarbeiter des Bauhofs und viele freiwillige Helfer ins Zeug. Sie sind bis heute stolz, einen Teil der Waldenser-Geschichte lebendig gemacht zu haben.

Das 2007 eingeweihte "Waldensermuseum Bourcet" weist auf den Inhalt der Einrichtung und auf den ursprünglichen Heimatort der Neuhengstetter Siedler sowie das Schicksal der Glaubensflüchtlinge hin. Das Kleinod findet über die Ortsgrenzen hinaus große Beachtung, bleibt aber wegen der räumlichen Enge mitsamt der ganzen Anlage, zu der der Waldenserfriedhof gehört, "weit hinter seinen Möglichkeiten", wie der Neuhengstetter Ortsvorsteher Gerhard Dietz in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch sagte. "Bei Gruppenführungen stehen 80 Prozent der Leute vor dem Haus." Die Gästebegrüßung und -betreuung ist vor allem bei schlechtem Wetter schwierig, und auch die sanitären Anlagen sind nicht standardgemäß. Die Mängel bei der Nutzung sollen durch einen Anbau in Form eines Pavillons beseitigt werden. Dort könnten künftig Wechselausstellungen, auch von örtlichen Vereinen, und der 20-minütige Film zur Waldensergeschichte gezeigt werden.

Über drei Jahre hinweg viele Ideen gesammelt