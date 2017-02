Althengstett Vier Tage Unterhaltung mit Tiefgang

So machten sich im Schnitt 100 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren in die Jugendkirche Choy auf, um gemeinsam kreativ-inspirierende Abende zu erleben. Am ersten Veranstaltungstag machten die Besucher große Augen, als sie in eine weihnachtlich dekorierte Jugendkirche eintraten. "Oh du fröhliche" wurde gesungen und die Weihnachtsgeschichte verlesen. Das Abendmotto lautete "Du wirst besucht". Beim anschließenden kleinen Weihnachtsmarkt im Kirchgarten gab es Crêpes und Punsch. Die Geburt Jesu wurde quasi nachgefeiert. Eine großartige Feuershow des Zirkus SH Zelli und der Besuch des Weihnachtsmanns mit Schoko-Weihnachtsmännern im Gepäck rundeten den Abend ab.

Am nächsten Tag tauchte die Jugendkirche in Neonlicht und Nebeldunst ein. "Du wirst gesehen", war das Thema. Die Breakdance Gruppe aus Althengstett heizte der Menge richtig ein. Cocktails im Schwarzlicht rundeten den Abend ab.

Tags darauf wurde es etwas ruhiger. Die Dekoration mit Gittern und Fratzen wirkte etwas bedrückend. Im Laufe des Abends wurde der gesamte Raum umgestaltet und damit zum Ausdruck gebracht, dass Gott die Menschen frei machen will. Am Ende gingen die Besucher befreit nach Hause, um wenige Stunden später zum letzten Abend wieder in die Jugendkirche zu kommen.

Der Höhepunkt des letzen Abends, der unter dem Motto "Du wirst staunen" stand, war das gemeinsam gefeierte Abendmahl. Alle, die wollten, waren dazu eingeladen. Abgerundet wurden die "Jesus House"-Jugendabende von einem Fingerfood-Büfett.

Das Fazit zum Programm von Anike Kohlenberg lautete: "Ich hoffe, wir konnten mit neuen kreativen Formen überraschen und damit die Vielseitigkeit und Kreativität Gottes aufzeigen."

Bei der Abschlussrunde des "Jesus House"-Teams waren alle glücklich. Der Aufwand hatte sich gelohnt. Christoph Schneider sagte: "Ich freue mich sehr, dass jeder Abend seine eigene Stimmung hatte und doch etwas Verbindendes da war, nämlich fröhliche Jugendliche, viel Lachen, Jesus und sehr gute Begegnungen. Das Geheimnis der ›Jesus House‹-Abend liegt darin, dass so viele Hände aus ganz unterschiedlichen Gemeinden mit einem gemeinsamen Anliegen angepackt haben." Das war bisher einmalig im Gäu.