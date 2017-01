Althengstett Vieles ist zu schade zum Wegwerfen

Kurt und Heide Pross aus Ottenbronn haben ein Stimmungslicht mitgebracht, das während der Feiertage ausgefallen ist. Das ist für den Elektrotechniker Ralph Wiechmann kein Problem. Schnell hat er herausgefunden, dass eines der vielen Lämpchen defekt ist und dadurch ein Kurzschluss ausgelöst wurde, der den Trafo beschädigte. Nach wenigen Minuten ist das Problem gelöst, und die Lämpchen leuchten in neuem Glanz. In diesem Stil geht es weiter.

Die glücklichen Eigentümer bekommen keine Rechnung. Das Angebot der ehrenamtlichen Helfer ist nämlich kostenlos. Gerne werfen die Besucher jedoch kleinere Beträge als Spende an den Seniorenrat und als Dankeschön an die Helfer in ein aufgestelltes Kässchen. "Im Durchschnitt kommen rund zehn Hilfesuchende an einem Öffnungs- tag", berichtet Mohr. Die Menschen bringen allerlei Hausrat, vor allem Küchengeräte, aber auch Uhren, elektrisches Spielzeug, Drucker und sogar Puppen vorbei. Oft ist dann dem Liebling eines kleinen Mädchens mit einem Stück Gummiband sehr schnell geholfen.

"Ich bin dafür, dass man nicht gleich alles wegwirft", sagt Elektroingenieur Roland Scheurer. Ihn und seine ehrenamtlich tätigen Kollegen ärgert, dass wertvolle Gegenstände viel zu oft auf dem Müll landen, obwohl sie mit einem kleinen Ersatzteil leicht wieder in Gang gebracht werden könnten.

Dieser Gedanke war auch ausschlaggebend, als der Althengstetter Seniorenrat im vorigen Jahr auf die Idee kam, diese soziale Einrichtung als Treffpunkt für Jung und Alt ins Leben zu rufen. Die Senioren wollen ein Zeichen setzen gegen die Wegwerfgesellschaft. "Wir möchten mit unserem Angebot einen Beitrag dazu leisten, dass wertvolle Ressourcen nicht unnötig verschwendet werden", bekräftigt Ernst Hempel, der Vorsitzende des Seniorenrats Althengstett. Die Werkstatt sei zudem ein Treffpunkt für alle Generationen, wo man voneinander lerne, gemeinsam Spaß habe und auf das Geleistete stolz sein könne.

Die "Hengstetter Werkstatt" ist jeweils an jedem ersten Samstag eines Monats im Werkraum der Gemeinschaftsschule Althengstett von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Wer sich für diese Initiative interessiert, ist eingeladen, hereinzuschauen.