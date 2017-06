Althengstett Viele Zahnrädchen greifen ineinander

Einiges zu erledigen gibt es im Sanitärbereich. Auch die Gipser und Schreiner haben noch manches zu tun. Gleiches gilt für die Elektriker, wie man derzeit an den zahlreichen noch freiliegenden und losen Kabelsträngen sieht. Bis Ende der Woche sollen laut Gräf die Estricharbeiten abgeschlossen sein.

Im Gymnastikraum können bald der Boden ausgelegt und die Holzwandverkleidung angebracht werden. Die Decke und das neu gestaltete Kinderbecken im Hallenbad sind fertig. Ebenso der große, neu ausgestattete Technikraum, in dem der Brandschutz, vor allem auch in finanzieller Hinsicht, eine große Rolle spielt. "Die Vorgaben in diesem Bereich sind sehr streng", sagt Gräf.

Die Freianlagen bringen noch ein großes Arbeitspensum mit sich. Die Wege, Plätze und weitere Elemente rund um das Sportzentrum werden zu einem großen Teil neu angelegt. Die Umgestaltung des Parkplatzes mit seinen drei Fahrstraßen und trennenden Pflanzstreifen in einen barrierefreien Platz mit nur noch zwei Straßen ist ein wesentliches Element. Die Gemeinde wird für die Gestaltung der Außenflächen 900 000 Euro investieren, es wird mit einem Zuschuss von 600 000 Euro gerechnet. Die Gesamtkosten betragen fast 1,5 Millionen Euro. Rund 7500 Quadratmeter werden um das Sportzentrum herum neu gestaltet. Das umgebaute Sportzentrum verfügt über eine Nutzfläche von 3315 Quadratmetern.

Schulen, Vereine und natürlich die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppen Althengstett und Neuhengstett warten sehnlichst darauf, dass die neuen Sportstätten fertig werden und wieder der übliche Sportbetrieb stattfinden kann. "Ich bin sehr optimistisch, dass wir den Zeitplan einhalten können", betont Gräf beim jüngsten Baustellenrundgang.