Althengstett Viele Frauen wünschen sich mehr Gelassenheit

Fast wie im "Tatort"

Sie sagt: "Das Leben ist kein Rosamunde-Pilcher-Film, in dem er sie am Ende kriegt und die Familie nach anderthalb Stunden Streit wieder zueinander findet. Manchmal gleich das Leben einem ›Tatort‹. Wir haben im übertragenen Sinne Leichen im Keller." Vielleicht wisse man am Ende, wer der Täter ist, aber vieles könne man nicht mehr ungeschehen machen. Wie geht das Leben weiter, wenn wir es nicht mehr im Griff haben?, lautet eine der zentralen Fragen des Abends. Gelassenheit wünschen sich die meisten Menschen, so Schmid. "Unsere Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft produziert in diesem Bereich aber ein Defizit in hohem Maße. Menschen fühlen sich gehetzt, nervös, angespannt und unter Zeitdruck. Kann man in dieser Auseinandersetzung gewinnen durch loslassen?"

