Althengstett Viele flinke Maschen

Althengstett-Neuhengstett. "Heute werden noch die letzten Geschenke fertig gemacht", sagt Teilnehmerin Ursula Welge. Sie selbst ist noch mit Stricken beschäftigt.

Es sind kunstvolle Produkte, die die Teilnehmerinnen mit nach Hause nehmen werden. Die Handarbeiten gehen den geübten Frauen leicht von der Hand und erfordern deshalb nur noch wenig Konzentration. So kann eine ungezwungene Unterhaltung in bester Atmosphäre entstehen.

Als Besucher fühlt man sich zurückversetzt in die früher weit verbreitete Tradition der Lichtstuben. Damals trafen sich Frauen an langen, dunklen Winterabenden, um Licht zu sparen und Geselligkeit zu pflegen, abwechselnd immer wieder in einer anderen Stube. Sie verrichteten Handarbeiten und führten dabei Gespräche über Gott und Welt.